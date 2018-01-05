"Ювентус" договорился о контракте с футболистом "Ливерпуля" Джаном - СМИ

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Туринский "Ювентус" договорился о контракте с футболистом "Ливерпуля" и сборной Германии Эмре Джаном, и тот перейдет в итальянский клуб летом на правах свободного агента, сообщает Sky Sports.

Как сообщается, действующий контракт 23-летнего полузащитника с "Ливерпулем" истекает летом 2018 года, и он, имея право вести переговоры с любым клубом, заключил предварительное соглашение с "Ювентусом", которое должно вступить в силу по окончании сезона.

Ранее Джан отклонил несколько предложений по продлению соглашения от руководства "Ливерпуля", но в итоге принял решение не покидать команду зимой и отработать свой контракт до конца.

Джан выступает за "Ливерпуль" с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей в чемпионате Англии, забив 1 мяч, а также 8 игр в Лиге чемпионов, отличившись трижды.