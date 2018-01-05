Захарова: выдворяя русских репортеров, Рига грубо нарушает международные обязательства

На брифинге она сообщила, что Рига грубо нарушает международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения. Так она прокомментировала решение Латвии о высылке из страны репортеров русского канала «ТВ Центр» и ВГТРК — супругов Анатолия и Ольги Курлаевых. «Например, Париж, колыбель гуманитарных прав и свобод», — сообщила официальный уполномоченный МИД РФ.

«Будем добиваться соответствующей реакции профильных интернациональных институтов», — пообещала уполномоченный МИД.

Этими деяниями официальная Рига нарушает обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения, сообщила уполномоченный внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Захарова указала на то, что «абсурдные обвинения в „угрозе государственной безопасности“» стали первопричиной для депортации брачной пары репортеров. По ее словам, власти республики пробуют «изгнать» из страны все неугодные СМИ. Захарова призвала организации, специализирующиеся на защите свободы слова, дать оценку действиям Риги.

По ее словам, супружеская пара корреспондентов канала «ТВ-Центр» и ВГТРК Анатолий и Ольга Курлаевы была выдворена с промежутком в два дня из Латвии «на основании абсурдных обвинений в „угрозе государственной безопасности“».