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Заместитель губернатора Николай Щеглов посетил Карачевский район


Добавлено: 05 янв 2018 в 14:03, Категория: Политика
Заместитель губернатора Николай Щеглов посетил Карачевский район

Вместе с ним рабочую поездку совершил зампредседатель областной Думы Юрий Гапеенко.

Руководитель районной администрации Людмила Лужецкая проинформировала, что сделано было много - ремонт дорог и Тёпловского ПДК, спортзала Тёпловской школы. Во время встречи с руководитеялми на местах разговор шел об результатах работы 2018 года, о перспективах наступившего. Так, например, была проведена реконструкция дорог на селе, не менее 8 млн. руб. освоено в процессе ремонтных работ на стадионе «Снежеть».

Говоря о планах 2018-го, коснулись возведения стадиона, где предстоит освоить 28 млн руб., поднятия заработной платы работникам культуры и образовательных учреждений. Продуктивно работали индустриальные и сельскохозяйственные учреждения. Обозначено и исполненье майских Указов Президента, касающихся выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы.

Также в процессе поездки Николай Щеглов и Юрий Гапеенко посетили Карачевский специализированный Дом ребенка, где состоялся конструктивный разговор с основным доктором заведения Верой Худяковой о решении существующих вопросов.



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Добавлено: 05 янв 2018 в 14:03, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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