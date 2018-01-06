Администрация Twitter ответила на просьбы заблокировать страницу Трампа

Представители социальной сети Twitter заявили, что не будут блокировать аккаунты мировых лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа, потому как хотят сохранить доступ к информации.

Ранее пользователи Twitter призвали администрацию портала заблокировать страницу американского лидера после его недавней угрозы ядерным оружием в сторону КНДР. Администрация соцсети заявила, что удаление подобных спорных постов скроет информацию от пользователей, которые должны дискутировать по этой теме.

Блокировка аккаунтов президентов различных стран не заставит политиков «замолчать». Однако, такой шаг усложнит критику их действий. Дональд Трамп в ответ на новогоднюю речь своего северокорейского коллеги Ким Чен Ына заявил, что у него «тоже есть ядерная кнопка», которая, по его словам, в разы больше и находится в рабочем состоянии.