Аргентинский нападающий Карлос Тевес вновь вернулся в "Бока Хуниорс"

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Аргентинский форвард Карлос Тевес вернулся в "Бока Хуниорс", сообщается в микроблоге футбольного клуба из Буэнос-Айреса в Twitter.

"Добро пожаловать, Карлитос! Тевес вернулся домой. Сегодня он присоединился к команде и уже тренируется с одноклубниками", - говорится в сообщении "Бока Хуниорс".

Тевес вернулся в "Боку" уже во второй раз за карьеру. Летом 2015 года Тевес покинул туринский "Ювентус" и вернулся в "Бока Хуниорс", в котором начинал карьеру. В декабре 2016 года футболист перешел в китайский "Шанхай Шэньхуа", где, по информации СМИ, зарабатывал около 40 миллионов евро за сезон.

На счету 33-летнего форварда 76 матчей и 13 голов за сборную Аргентины.