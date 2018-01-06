Барцокас: "Химки" одержали прекрасную и очень важную победу над "Бамбергом"

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Подмосковные "Химки" одержали прекрасную и очень важную победу над немецким "Бамбергом" в матче Евролиги, заявил главный тренер российского баскетбольного клуба Георгиос Барцокас.

"Должен признать, что это была прекрасная и очень важная выездная победа для нашей команды. Ключевым моментом матча стала наша защита во второй половине, в которой мы позволили сопернику набрать всего 34 очка, тогда как только в первой четверти они набрали 26 очков", - цитирует Барцокаса официальный сайт "Химок".

В пятницу "Химки" в матче регулярного сезона Евролиги в гостях обыграли "Бамберг" со счетом 74:70.