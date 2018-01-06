Беларусь закрывает генконсульство в Одессе

Совет министров Беларуси постановил закрыть генеральное консульство страны в Одессе.Об этом сообщается на сайте ведомства."Совет Министров принял закрыть до 23 февраля 2018 Генеральное консульство Республики Беларусь в г.. Одессе (Украина). Это решение содержится в постановлении Правительства Беларуси от 4 января 2018 № 1", - говорится в сообщении.Отмечается, что МИД Беларуси поручили принять необходимые меры для закрытия генконсульства.Кроме того, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 марта 2011 № 288 "Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в Одессе (Украина)" признали утратившим силу.