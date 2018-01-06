Биатлонистка Кузьмина выиграла гонку преследования для Словакии

Показать меню
Актуально
Петр Порошенко пообещал украинцам европейский уровень жизни - 17:19 Петр Порошенко пообещал украинцам европейский уровень жизни Путин продлил указ о транзите товаров с Украины в Киргизию и Казахстан - 17:21 Путин продлил указ о транзите товаров с Украины в Киргизию и Казахстан В процессорах Intel обнаружили опасную уязвимость? - 17:21 В процессорах Intel обнаружили опасную уязвимость? В Латвии ветеранов Великой Отечественной войны официально приравняли к тем, кто - 17:22 В Латвии ветеранов Великой Отечественной войны официально приравняли к тем, кто воевал за фашистскую Германию Владимир Путин подготовил очередную пакость для Украины - 17:29 Владимир Путин подготовил очередную пакость для Украины Турчинов поглумился над потерями России в Сирии - 17:32 Турчинов поглумился над потерями России в Сирии Кабмин Украины рассказал о планах взорвать российский газопровод - 17:35 Кабмин Украины рассказал о планах взорвать российский газопровод Теннисисты Федерер и Бенчич вывели команду Швейцарии в финал Кубка Хопмана - 17:36 Теннисисты Федерер и Бенчич вывели команду Швейцарии в финал Кубка Хопмана Медведев исключил Мутко из оргкомитета ЧМ по футболу "Россия-2018" - 17:36 Медведев исключил Мутко из оргкомитета ЧМ по футболу Путин продлил ограничение на транзит украинских грузов - 17:42 Путин продлил ограничение на транзит украинских грузов Мутко официально покинул оргкомитет ЧМ-2018 - 17:48 Мутко официально покинул оргкомитет ЧМ-2018 Кадеты из Республики Алтай посетили Витебско-Новгородскую танковую дивизию на - 17:56 Кадеты из Республики Алтай посетили Витебско-Новгородскую танковую дивизию на Урале Болгарин Григор Димитров пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Брисбене - 17:58 Болгарин Григор Димитров пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Брисбене IWF временно отстранила россиянина Чена по обвинению в допинге - 17:59 IWF временно отстранила россиянина Чена по обвинению в допинге В Министерстве обороны Украины прокомментировали небоевую потерю на Донбассе - 18:00 В Министерстве обороны Украины прокомментировали небоевую потерю на Донбассе Ученые нашли доказательства падения огромного астероида в Азии 800 тысяч лет - 18:00 Ученые нашли доказательства падения огромного астероида в Азии 800 тысяч лет назад Климкин пригрозил «юридическими методами» компаниям, работающим в Крыму - 18:07 Климкин пригрозил «юридическими методами» компаниям, работающим в Крыму
» » Биатлонистка Кузьмина выиграла гонку преследования для Словакии

Биатлонистка Кузьмина выиграла гонку преследования для Словакии


Добавлено: 06 янв 2018 в 16:06, Категория: Новости на сегодня
Биатлонистка Кузьмина выиграла гонку преследования для Словакии

Биатлонистка сборной Словакии Анастасия Кузьмина победила в гонке преследования, которая состоялась в немецком Оберхофе в рамках этапа Кубка мира. Об этом сообщает ТАСС.

Она преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 49,5 секунд, сделав два неточных выстрела. Анастасия Кузьмина – россиянка, сестра биатлониста сборной России Антона Шипулина

Второе место завоевала итальянка Доротея Вирер с результатом на одну минуту и 4,4 секунды больше. Она не промахнулась ни разу. Третье место заняла не промахнувшаяся ни разу россиянка Вита Семеренко, но отставшая от Кузьминой на одну минуту 10,2 секунды.

Представительница России Екатерина Юрлова заняла 12 место, уступив соотечественнице одну минуту 41,1 секунду.



Материалы по теме:

Биатлонистка Кузьмина из Словакии выиграла гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе
Анастасия Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Биатлонистка из РФ выиграла спринтерскую гонку для Словакии
Словацкая биатлонистка Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Анси
Добавлено: 06 янв 2018 в 16:06, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Киевская власть ведет Украину в тупик, заявил Пушков

Киевская власть ведет Украину в тупик, заявил Пушков

Ситуация в Иране может развиваться по сценарию Туниса или Ливии – генпрокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери

Ситуация в Иране может развиваться по сценарию Туниса или Ливии – генпрокурор страны Мохаммад Джафар Монтазери

В Египте разбился воздушный шар: погиб турист из ЮАР

В Египте разбился воздушный шар: погиб турист из ЮАР

Минсоцполитики сообщили, как в 2018 году вырастут пенсии

Минсоцполитики сообщили, как в 2018 году вырастут пенсии

Загрузка...



Лента новостей
«Это было гениально»: Трамп похвалил себя за сообразительность - 16:40 «Это было гениально»: Трамп похвалил себя за сообразительностьЗимний фитнес: как укрепить иммунитет - 16:35 Зимний фитнес: как укрепить иммунитетРоссийская конькобежка Шихова завоевала золото ЧЕ в Коломне на дистанции 1000 м - 16:31 Российская конькобежка Шихова завоевала золото ЧЕ в Коломне на дистанции 1000 мГорнолыжница Шиффрин из США победила в гигантском слаломе на этапе КМ в Словении - 16:31 Горнолыжница Шиффрин из США победила в гигантском слаломе на этапе КМ в СловенииНемецкие саночники Вендль и Арльт выиграли этап КМ, россияне Денисьев и Антонов - 8-е - 16:31 Немецкие саночники Вендль и Арльт выиграли этап КМ, россияне Денисьев и Антонов - 8-еКонькобежка Шихова: проспала до 10 утра после первого дня чемпионата Европы - 16:31 Конькобежка Шихова: проспала до 10 утра после первого дня чемпионата ЕвропыБиатлонистка Кузьмина лидирует в общем зачете КМ после 4 этапов, Юрлова-Перхт - 12-я - 16:31 Биатлонистка Кузьмина лидирует в общем зачете КМ после 4 этапов, Юрлова-Перхт - 12-яБомбили не по-детски: самые тяжелые боеприпасы за историю войн (ФОТО) - 16:28 Бомбили не по-детски: самые тяжелые боеприпасы за историю войн (ФОТО)ЧП на горнолыжном курорте в Австрии: туристы застряли на подъемнике во время бури (ВИДЕО) - 16:28 ЧП на горнолыжном курорте в Австрии: туристы застряли на подъемнике во время бури (ВИДЕО)Биатлонистка Кузьмина победила в гонке преследования на этапе КМ в Оберхофе - 16:27 Биатлонистка Кузьмина победила в гонке преследования на этапе КМ в ОберхофеКомпания Ахметова оспорит решение о заморозке своих активов на Кипре - 16:24 Компания Ахметова оспорит решение о заморозке своих активов на КипреУкраина передала представителям «ЛНР» тела ликвидированных боевиков - 16:22 Украина передала представителям «ЛНР» тела ликвидированных боевиковБоевики «ДНР» минируют участки возле поселков, пытаясь заключить их в кольцо - 16:22 Боевики «ДНР» минируют участки возле поселков, пытаясь заключить их в кольцоДень открытых дверей в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского - 16:16 День открытых дверей в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского
Последние новости
Украинская теннисистка выиграла турнир WTA в Брисбене - 17:16 Украинская теннисистка выиграла турнир WTA в Брисбене Армия США выпустила игру, в которой стрелок убивает детей в школе (ВИДЕО 18+) - 17:14 Армия США выпустила игру, в которой стрелок убивает детей в школе (ВИДЕО 18+) В Литве Донатаса Баниониса обвинили в сотрудничестве с КГБ - 17:07 В Литве Донатаса Баниониса обвинили в сотрудничестве с КГБ Российские военнослужащие в Приднестровье поздравили детей детского дома с Новым годом и - 17:04 Российские военнослужащие в Приднестровье поздравили детей детского дома с Новым годом и наступающим Рождеством В Канаде столкнулись два самолета - 17:01 В Канаде столкнулись два самолета Забаррикадировавшийся в доме в Белграде мужчина сдался полиции - 16:59 Забаррикадировавшийся в доме в Белграде мужчина сдался полиции Трамп оценил свои умственные способности - 16:59 Трамп оценил свои умственные способности "Торино" разгромил "Болонью" в первом матче под руководством Маццари - 16:56 Комиссия РФС отправила в клубы РФПЛ запросы о допинг-пробах, интересующих ФИФА - 16:56 Комиссия РФС отправила в клубы РФПЛ запросы о допинг-пробах, интересующих ФИФА Тымчук: Боевики активно используют беспилотники для разведки - 16:50 Тымчук: Боевики активно используют беспилотники для разведки В США скандальная книга о Трампе за сутки стала бестселлером - 16:50 В США скандальная книга о Трампе за сутки стала бестселлером Нацгвардия Украины прибыла в район Станицы для «зачисток» - 16:49 Нацгвардия Украины прибыла в район Станицы для «зачисток» В Совфеде рассказали об упущенных в 2017 году экономических возможностях - 16:43 В Совфеде рассказали об упущенных в 2017 году экономических возможностях
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"