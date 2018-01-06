Британия не готова к визовой либерализации с Украиной

Великобритания на данный момент не видит возможностей для либерализации визового режима с Украиной.

Посол страны в Украине Джудит Гоф отмечает, что вопрос осложнился после недавнего прецедента, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другой страны, стрелявший в чеченских добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

Гоф отметила: «Мы теперь ждем расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищенный и безопасный. Поскольку в другом случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан».