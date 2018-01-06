День открытых дверей в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского

В период общегосударственных выходных и новогодних праздников Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского гостеприимно распахнула свои двери для всех желающих. 06 января в спортивном зале военного учебного учреждения прошел день открытых дверей.

Мероприятие проводится с целью популяризации военного образования и ознакомления с информацией обо всех специальностях академии, доступных для абитуриентов. Ведь абсолютно любой человек, в этот день, может прийти и узнать подробную информацию о наборе 2018 года, задать интересующие вопросы о военной системе обучения, получить рекомендации по оформлению документации и узнать сроки подачи документов и прибытия для прохождения экзаменационных испытаний.

Более 1000 человек, в этот раз, были зарегистрированы на дне открытых дверей в ВКА им. А. Ф. Можайского. Приятно, что военное образование пользуется большой популярностью не только среди выпускников учебных заведений центральной России, но и у ребят из разных регионов страны.