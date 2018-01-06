Девушку, избивавшую хаски на курорте в Сочи, наказали

Администрация сочинского курорта приняла дисциплинарные меры в отношении девушки-дрессировщицы, избивавшей собак, пишет РИА Новости

В пресс-службе курорта заверили, что это был «первый и последний подобный случай» и он не остался без внимания туристического центра.

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Видео, где женщина пинает ногами нескольких хаски в упряжке, нецензурно выражаясь, появилось на YouTube 5 января.

Проверкой инцидента также займутся правоохранительные органы.

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, они передали материалы по видеозаписи случившегося в полицию и в дальнейшем прокуратура будет контролировать расследование происшедшего.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными.

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