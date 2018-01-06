Форвард БК "Химки" Малкольм Томас признан MVP 16-го тура Евролиги

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Американский форвард "Химок" Малкольм Томас признан самым ценным игроком (MVP) 16-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, сообщается на официальном сайте турнира.

"Химки" в пятницу в гостях обыграли немецкий "Бамберг" со счетом 74:70. Томас записал на свой счет 16 очков, семь подборов, включая пять подборов в нападении, четыре перехвата, три передачи и два блок-шота, закончив игру с показателем полезности "28".

Томас, подписавший контракт с "Химками" в июле 2017 года, впервые признан самым ценным игроком тура Евролиги.