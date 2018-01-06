ГПСУ: Более 15 тысяч россиян прошли биоконтроль на украинской границе

Около 15, 5 тысяч граждан России прошли биометрический контроль на границе с Украиной с начала 2018 года.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил: «В целом, с начала года более 22,5 тысячи человек прошли биометрический контроль. Это граждане 70 стран, которые согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) должны проходить биометрический контроль. Из этих 22,5 тысячи почти 15,5 тыс. — граждане Российской Федерации».

По его словам, база биометрического контроля пока только наполняется, поэтому связывать не пропуск граждан в Украину с ее функционированием преждевременно. На данный момент, система биометрического контроля работает эффективно, серьезных проблем не замечено.