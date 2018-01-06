«Каждый пятый 200-й»: Гиркин рассказал о потерях военных РФ в Сирии

Российская военная группировка понесла тяжелейшие потери в ходе боевых действий в Сирии, но о количестве убитых власти РФ умалчивают.

Экс-главарь «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин ссылаясь на вернувшегося из Сирии знакомого сообщил, что на конец ноября потери российских военных за 2017 год составили 210 убитых и около 650 раненых.

По его словам, в одной только роте, побывавшей в окружении, потери составили более половины личного состава, также убиты двое ротных и все взводные командиры. При этом он добавил, что согласно сведениям источников, среди участников ЧВК «Вагнера» в Сирии российские подразделения частных наемников уже отправлены воевать в Судан и Центрально-африканскую республику.

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