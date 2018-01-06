Красивые картинки с Рождеством Христовым: самые лучшие поздравления и пожелания

Красивые картинки с Рождеством Христовым – поздравления и пожелания. До наступления великого православного праздника Рождества Христова остались считанные часы. Уже очень скоро православный мир будет праздновать Рождество Иисуса Христа.

Ежегодно праздник приходится на одну и ту же дату – 7 января. Празднованию Рождества Христова предшествует особой день – Рождественский Сочельник. Он является последним и самым строгим днем 40-дневного Рождественского поста.

Искренние и добрые поздравления являются важной составляющей праздника. Поэтому предлагаем заранее подготовить для друзей и близких пожелания и поздравления с Рождеством Христовым.

Рождество Христово 2018: картинки, открытки, поздравления