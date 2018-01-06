Макрон назвал причины, из-за которых Турция не может сблизиться с ЕС

Ситуация с правами человека и последствиями попытки госпереворота в Турции не позволяет стране продвигаться в сторону присоединения к ЕС, заявил в пятницу президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Елисейском дворце на совместной пресс-конференции турецким коллегой Тайипом Эрдоганом."Недавние события в Турции не позволяют достичь прогресса в присоединении к ЕС", — сказал французский лидер.Позднее он выступил с предложением переосмыслить отношения Турции с Евросоюзом — "не в смысле процесса интеграции, но, может быть, в плане партнерства или взаимодействия".В свою очередь, Эрдоган заявил, что его страна "устала ждать возможного членства в ЕС".