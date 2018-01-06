Малайзия одобрила новые поиски пропавшего самолета в Индийском океане

Правительство Малайзии сообщило в субботу, что одобрило новую попытку найти обломки рейса 370 авиакомпании «Malaysia Airlines», почти через четыре года после исчезновения самолета - одной из самых больших загадок в истории авиации.На прошлой неделе Американская компания «Ocean Infinity» отправила поисковое судно в поисках в Индийском океане обломков, оставшийся от самолета, который исчез 8 марта 2014 года на рейсе из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа.Правительства Малайзии, Китая и Австралии отменили почти трехлетний официальный поиск в январе прошлого года, оставив пропажу самолета среди загадок. В окончательном отчете Министерства инфраструктуры и транспорта Австралии признается, что власти не приблизились к пониманию причин исчезновения Boeing 777 или его точного местоположения.«Ocean Infinity» согласились работать по принципу «нет спасения ,нет вознагражения», - сказал в субботу министр транспорта Малайзии Лиу Тионг Лай (Liow Tiong Lai ), что означает, что оплата будет производиться только в том случае, если компания обнаружит обломки. - Они готовы обыскать площадь в 25 000 квадратных километров (9 653 квадратных мили), указанную экспертной группой вблизи австралийских вод».