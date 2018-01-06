Минобороны РФ назвали «учебным» перехват российских истребителей ВВС США

Полеты российских истребителей Су-30СМ, перехваченных самолетами НАТО были учебно-тренировочными и проходили над нейтральными водами Балтики.

В Минобороны России сообщили: «Маршрут полетов российских истребителей был согласован с органами управления воздушным движением и осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств».

Также, в Минобороны РФ признают, что в ходе совершения полетов самолеты F-15 НАТО приблизились к российским истребителям, но утверждают, что после это американская авиация поменяла курс и удалилась.