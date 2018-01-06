На Черниговщине волчица напала на людей, есть пострадавшие

В Коропском районе Черниговской области волчица зашла в село, где напала на местных жителей.
В Госпродпотребслужбе сообщили, что животное уничтожили и собрали биологический материал для исследования на возможные заболевания. Помимо нее уничтожили кота и собак, которые контактировали с ней.
В ведомстве добавили: «Все пострадавшие получают квалифицированную помощь врачей, проводится дезинфекция мест контакта волчицы с окружающей средой».
Кроме того, сотрудники государственной службы запланировали провести прививки собак и животных, которые в этом будут нуждаться.