На Донетчине обнаружен большой схрон боеприпасов

В Ясиноватском районе Донетчине правоохранители в здании бывшей больницы обнаружили арсенал боеприпасов: заряды к гранатомету, противотанковый ракетный комплекс, патроны.

В Нацполиции отметили, что все предметы с признаками деформации. Так, возле поселка Верхнеторецкое, полицейские проверили здание бывшей больницы. В ходе проверки в одной из комнат они противотанковый ракетный комплекс, 10 зарядов для подствольного гранатомета ВОГ, гранату Ф-1 с запалом, а также 53 патрона различных калибров.

В полиции добавили: «Обнаруженные боеприпасы будут утилизированы. Сейчас устанавливается происхождение схрона».

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