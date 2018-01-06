Нардеп рассказал, почему Поклонская сохранила украинское гражданство

Сергей Лещенко в очередной раз напомнил, что Наталья Поклонская до сих пор считается гражданкой Украины. Так, он возмутился по поводу того, что в ГМС игнорируют этот факт.Украинский депутат Сергей Лещенко во время последнего эфира на канале NewsOne снова прокомментировал факт наличия у Натальи Поклонская украинского гражданства. По его словам, экс-прокурор Украины стала депутатом Госдумы после того, как получила российский паспорт.Более того, украинский она также имеет, что противоречит украинскому законодательству. О том, что Поклонская до сих пор гражданка Украины ему доложили в ГМС. Ответ ведомства его очень возмутил.«У них (у ГМС Украины - ред.) нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве» - отметил Лещенко.Как сообщалось ранее, бывший крымский прокурор Наталья Поклонская заявила, что не имеет украинского гражданства. По ее словам, беглый украинский президент Виктор Янукович успел ее его лишить.К слову, после того, как Поклонская в 2014 году возглавили прокуратуру аннексированного РФ Крыма Генрокуратура Украины возбудила против нее уголовное дело. Поклонскую обвинили в госизмене. Однако лишь в 2016 году, когда она стала депутатом Госдумы.