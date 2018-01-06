Нардеп рассказал, почему Поклонская сохранила украинское гражданство

Сергей Лещенко в очередной раз напомнил, что Наталья Поклонская до сих пор считается гражданкой Украины. Так, он возмутился по поводу того, что в ГМС игнорируют этот факт.
Украинский депутат Сергей Лещенко во время последнего эфира на канале NewsOne снова прокомментировал факт наличия у Натальи Поклонская украинского гражданства. По его словам, экс-прокурор Украины стала депутатом Госдумы после того, как получила российский паспорт.
Более того, украинский она также имеет, что противоречит украинскому законодательству. О том, что Поклонская до сих пор гражданка Украины ему доложили в ГМС. Ответ ведомства его очень возмутил.
«У них (у ГМС Украины - ред.) нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве» - отметил Лещенко.
Как сообщалось ранее, бывший крымский прокурор Наталья Поклонская заявила, что не имеет украинского гражданства. По ее словам, беглый украинский президент Виктор Янукович успел ее его лишить.
К слову, после того, как Поклонская в 2014 году возглавили прокуратуру аннексированного РФ Крыма Генрокуратура Украины возбудила против нее уголовное дело. Поклонскую обвинили в госизмене. Однако лишь в 2016 году, когда она стала депутатом Госдумы.