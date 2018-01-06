Под Киевом водитель авто сбил женщину и скрылся с места аварии

Под Киевом на переходе Новообуховской трассы возле санатория «Жовтень» сегодня утром легковойц автомобиль сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

По предварительным данным, женщину сбил автомобиль Ford Transit, при этом машина получила характерные повреждения передней части.

В то же время женщина умерла до приезда кареты скорой. По данным, она переходила дорогу по регулируемому переходу. Тело погибшей лежало в ста метрах от места столкновения. Скорее всего, автомобиль протащил потерпевшую, либо ее отбросило сильным ударом.

Позже правоохранители нашли авто, которое сбило женщину. Владелец машины заявил, что никуда не ездил, оставил транспортное средство на улице, и только недавно увидел повреждения на нем.

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