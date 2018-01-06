Экс-прокурор Крыма и депутат нелигитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская после высказываний депутата Сергея Лещенко о ее гражданстве, сообщила, что получила российский паспорт.

Так, на своей странице в соцсети она отметила: «Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно — России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался».

Поклонская добавила, что жители Крыма после его аннексии РФ получили российское гражданство. Она отметила: «Крымчане же все в установленном законом порядке вышли из украинского гражданства и на основании проведенного референдума, а также Федерального Закона РФ № 4 приобрели гражданство РФ (более 2,5 млн граждан, проживающих в Крыму и Севастополе)».