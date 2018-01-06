Полиция Нью-Йорка получила сообщение о террористах-смертниках у Trump Tower

Полиция Нью-Йорка получила анонимное сообщение о террористах-смертниках, готовивших взрыв у небоскреба Trump Tower, где до инаугурации жил президент США Дональд Трамп, пишет издание Daily News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Секретная служба и полиция обыскали здание, но ничего подозрительного не нашли.Правоохранительные органы выяснили, что звонок поступил от номера, зарегистрированного в Бруклине. Ранее с него уже поступали ложные сообщения о готовящихся терактах. Владельца телефона разыскать не удалось.