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Полиция задержала жителя Краматорска, устроившего за месяц 27 поджогов


Добавлено: 06 янв 2018 в 16:08, Категория: Новости на сегодня
Полиция задержала жителя Краматорска, устроившего за месяц 27 поджогов

Сотрудниками полиции задержан 18-летний парень, устраивавший поджоги в Краматорске. Об этом сообщает пресс-центр городского управления полиции.

«Противоправные действия 18-летний житель города устраивал с 13 до 21:00. Пробираясь в подъезды, он разводил огонь на лестничной площадке, чердаке или подвале. Как он позднее сознался правоохранителям, главной целью для него было наблюдение за пожаром. Если пламя угасало, он возвращался и повторял попытку поджога», – информирует полиция.

По данным правоохранителей, за месяц парень устроил 27 поджогов, в результате которых никто не пострадал. Утверждается, что злоумышленник всегда находился неподалеку от места возгорания, внимательно следил за действиями случайных прохожих и сотрудников ГСЧС.

Краматорским отделом полиции начато досудебное расследование, квалификация – ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества), санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Ранее художник-акционист Петр Павленский поджег офис Банка Франции в Париже.

Фото: kramatorsk-police.dn.ua



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Добавлено: 06 янв 2018 в 16:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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