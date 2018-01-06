Порошенко рассказал, когда Украина станет членом ЕС и НАТО

Колонка получила название «Мир и развитие», в ней Порошенко попытался изложить свое видение единственного возможного пути для успешной страны.
«Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности», — написал он.
Подводя итоги ушедшего года, Порошенко отметил в качестве позитивных событий введение безвизовых поездок для украинцев в Евросоюз. Он отметил, что это событие знаменует собой окончательное завершение постсоветского периода и наш безвозвратный разрыв с империей.