Порошенко рассказал, когда Украина станет членом ЕС и НАТО

Членство Украины в Евросоюзе, а также вступление страны в НАТО по-прежнему являются стратегической целью страны, однако это перспективы явно не 2018 года. Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко в своей колонке, написанной для специального выпуска изданий «Новое время» и The Economist.Колонка получила название «Мир и развитие», в ней Порошенко попытался изложить свое видение единственного возможного пути для успешной страны.«Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности», — написал он.Подводя итоги ушедшего года, Порошенко отметил в качестве позитивных событий введение безвизовых поездок для украинцев в Евросоюз. Он отметил, что это событие знаменует собой окончательное завершение постсоветского периода и наш безвозвратный разрыв с империей.