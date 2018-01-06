Порошенко сообщил стратегические цели Украины

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что 2017 год, в отличие от 1917 года, останется в истории страны «с явным позитивом».

По его словам, безвизовые поездки украинцев в страны Евросоюза знаменовали окончательное завершение постсоветского периода и безвозвратный разрыв с российским государством. Порошенко рассказал, что членство в Европейском союзе, как и вступление в Североатлантический альянс, остаются стратегической целью Украины.

«Это перспектива явно не 2018 года», — добавил президент Украины.

Про підсумки 2017 та перспективи 2018 року читайте у моїй статті для спільного проекту журналу @tweetsNV і @TheEconomisthttps://t.co/6SvlaVwVeN

— Петро Порошенко (@poroshenko) January 6, 2018