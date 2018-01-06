Пушков: Хейли не добилась успеха по вопросу Ирана

Постпред США при ООН Никки Хейли не добилась успеха, выступив в СБ ООН по поводу Ирана. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.

«Кроме России и КНР, Швеция и Франция осудили в СБ ООН попытки США использовать в своих целях протесты в Иране. Хейли не добилась успеха»,- написал сенатор.

Кроме России и КНР, Швеция и Франция осудили в СБ ООН попытки США использовать в своих целях протесты в Иране. Хейли не добилась успеха.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 6 января 2018 г.

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Ранее Хейли заявила, что весь мир в настоящее время наблюдает за действиями властей Ирана в связи с протестами в стране. По ее словам, «иранский режим взят на карандаш". Открытая встреча СБ ООН по Ирану была проведена по инициативе США.

14 декабря Хейли также сообщила, что США создадут международную коалицию против Ирана. Она обвинила Тегеран в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают ему производить ракеты, а также в целом в «агрессивном поведении» в регионе.

Протестные акции в Иране начались 28 декабря в иранском городе Мешхеде. Манифестанты вышли на улицы в знак протеста против роста цен. В МИД России заявили, что массовые беспорядки в Иране являются внутренним делом страны и призвали Вашингтон воздержаться от попыток вмешиваться.

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