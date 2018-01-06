Российский борец-вольник Махов выступит на мемориале Ярыгина в Красноярске

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Титулованный российский борец вольного стиля бронзовый призер Олимпийских игр-2012 и трехкратный чемпион мира Билял Махов в конце января примет участие в мемориале двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина в Красноярске, сообщил агентству РИА Новости официальный представитель спортсмена Тигран Аванян.

Махов выступает в весовой категории до 130 килограммов. Рейтинговый турнир Объединенного мира борьбы (UWW) мемориал Ярыгина пройдет 26-28 января. Право выступать в каждой весовой категории получило ограниченное количество участников от каждой страны.

"Билял Махов в конце января выступит на турнире памяти Ярыгина в Красноярске, - сказал в телефонном разговоре Аванян. - Учитывая, что с этого года ярыгинский турнир носит особый статус и включен в число рейтинговых состязаний Объединенного мира борьбы, ожидается солидное представительство иностранных борцов. А этот фактор представляет особый интерес для Биляла".

"Поэтому сейчас его подготовка выстроена таким образом, чтобы в хорошей форме подойти к турниру в Красноярске, - добавил собеседник агентства. - А главным приоритетом является отбор на чемпионат Европы, который пройдет весной в Дагестане. В том регионе, где Билял тренировался и, как отмечает он сам, стал большим спортсменом".

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев в конце декабря прошлого года сообщил агентству "Р-Спорт", что право участвовать в мемориале Ярыгина завоевали победители и призеры Олимпиады-2016, участники чемпионатов мира и Европы 2017 года, а также чемпионы престижного турнира "Аланы", прошедшего в ноябре во Владикавказе. Махов выиграл данное соревнование в весовой категории до 125 кг.

Чемпионат Европы-2018 пройдет в Каспийске в период с 30 апреля по 6 мая.