Сборная США победила команду Чехии в матче за третье место на молодежном ЧМ по хоккею

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Сборная США одержала победу над командой Чехии в матче за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею, который проходит в Баффало (США).

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 9:3 (1:0, 6:0, 2:3) в пользу американцев. В составе победителей покер сделал Трент Фредерик (20-я, 26-я, 33-я и 46-я минуты), также отличились Райан Полинг (21), Джоуи Андерсон (25), Киффер Беллоуз (28 - буллит, 40) и Кейси Миттельштадт (58). У чехов шайбы забросили Мартин Каут (41), Радован Павлик (43) и Даниэль Куровски (48).

В финале турнира позднее в пятницу сыграют команды Канады и Швеции.