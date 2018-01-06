Следует отменить: в Европе возмущены решением Латвии в отношении российских журналистов

Латвия – Россия, последние новости сегодня – 6 января. В Европе осудили действия властей Латвии в отношении российских журналистов - корреспондента ВГТРК Ольги Курлаевой и ее супруга Анатолия Курлаева, который сотрудничает с ТВЦ. Ранее сообщалось о том, что журналисты были высланы из Латвии.

Решение латвийских властей в отношении российских журналистов осудили в ОБСЕ. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с произошедшим, сообщает телеканал РЕН ТВ. По его словам, в руководстве Латвии должны пересмотреть меры, предпринятые в отношении иностранных журналистов.

Он также обратил внимание на то, что в обязанности членов ОБСЕ входит оказание содействия в работе и аккредитации представителей СМИ из других государств ОБСЕ.

Действия Риги осудили и в Европейской федерации журналистов. Со стороны организации поступила жалобу на Латвию, сообщает РИА «Новости». В частности, жалоба на решение латвийских властей выдворить из страны представителей российских СМИ была опубликована на онлайн-платформе Совета Европы.

Напомним, официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова ранее заявила, что Рига вознамерилась провести полную зачистку неугодных СМИ.