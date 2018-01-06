СРОЧНО: Силы ПВО России сбили вражеские цели над Сирией

Этой ночью силы ПВО с российской базы Хмеймим сбили в окрестностях городка Джебла в провинции Латакия неизвестные объекты.
Об этом сообщат журналисты и активисты на местных сайтах и в социальных сетях.
«По информации с места была перехвачена ракета, по другим данным — самолет/беспилотник», — пишет известный сирийский военкор с псевдонимом Иван Сидоренко.
Сотни жителей района также сообщили о громких взрывах в ночном небе, обсуждая происшествие на местных ресурсах.
По предварительным данным, было сбито два беспилотных летательных аппарата.
На медиа-ресурсах города Джебла местные жители обсуждают взрывы:
Самер Ахмад сообщил, что по его данным были уничтожены два ударных беспилотника с бомбами.
Его слова подтверждает ряд активистов.
Пи этом администрации городской страницы в социальной сети призывает жителей не беспокоиться и спокойно ложиться спать.
Возможно БПЛА кустарного производства были направлены бандформированиями, о чем и раньше появлялись сообщения в социальных сетях.
*Запрещенная в РФ террористическая организация