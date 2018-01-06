США: Стрельба в центре ухода за детьми, есть жертвы

Четыре человека, включая одного ребенка, погибли при стрельбе в американском городе Санта-Кларита в округе Лос-Анджелес, сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию.

Правоохранительные органы считают, что стрельбу открыл один из посетителей. По предварительной версии следствия, мужчина застрелил свою жену и двоих детей в возрасте около 20 и 11 лет, после чего совершил самоубийство.

Полиция обнаружила тела в пятницу в центре дневного ухода за детьми, где работала погибшая женщина. Как отмечается, центр был закрыт в связи с праздниками.

Мотивы злоумышленника не уточняются, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.