США злоупотребляют площадкой Совбеза ООН и подрывают его авторитет, — постпред РФ 

США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности ООН и подрывают авторитет этой структуры, так прокомментировал постпред РФ при ООН Василий Небензя созыв США заседания по Ирану.

«Сегодня, к сожалению, мы в очередной раз являемся свидетелями того, как США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности. Зачем США — постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН — подрывают авторитет СБ как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности? Для всех очевидно, что выбранная сегодня тема не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности», — сказал Небензя в своем выступлении.

Совет Безопасности ООН в пятницу по инициативе США проводит заседание по Ирану.