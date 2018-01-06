Тело мужчины нашли на козырьке отделения Сбербанка в Москве

Сотрудник Сбербанка нашел тело мужчины на козырьке отделения, расположенного на улице Бутырская в Москве.

По его словам, он услышал грохот и понял, что на козырек что-то упало. Телеканал «360» сообщил, что к месту случившегося приехала скорая помощь, но медики не смогли помочь пострадавшему. Предварительно, мужчина упал с 14 этажа дома, стоящего рядом с отделением Сбербанка.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства случившегося. Сейчас неизвестно, умер мужчина перед падением или скончался на козырьке. Тело достают спасатели.