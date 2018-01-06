Ученые рассказали об опасных последствиях сидячего образа жизни

Полное отсутствие двигательной активности ускоряет атрофию мышц ног, выяснили ученые из университетов Падуи и Удине. Их исследование опубликовано в журнале The Journal of Physiology.Такие изменения наблюдаются у людей разных возрастов, однако особенно остро мышечная атрофия развивается в старости. Обследование пожилых людей, оставленных в неподвижном состоянии на две недели, показали, что при отсутствии физической активности с возрастом мышцы быстрее теряют массу, а нервная система хуже контролирует их сокращения.Исследователи отмечают, что отсутствие нагрузок, неправильное питание и вредные привычки могут спровоцировать развитие тяжелых сердечных заболеваний и негативно повлиять на обмен веществ. В совокупности вышеперечисленные факторы способны нарушить гормональный баланс человека, а также привести к неконтролируемому набору веса.Исследование проводилось на здоровых людях, при наличии заболеваний атрофия может проходить быстрее и с более тяжелыми последствиями, подчеркнули ученые.