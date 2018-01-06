Украина оказалась в зоне аномально теплой зимы на карте NASA

NASA показало распределение температурных аномалий на планете, при этом на карте температурных рекордов Украина попала в зону неестественно теплой зимы в Европе.

В отчете агентства сказано: «Сейчас, когда восточная часть США замерзает, сравнительно мягкие условия доминируют во многих других частях мира. В Европе, большей части Азии и Ближнего Востока наблюдается аномально теплая погода».

Данная карта создана на основании данных с 26 декабря 2017 года по 2 января 2018 года. При этом сравнение делалось со средними показателями за 2001–2010 гг.

Фото: