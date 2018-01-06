В Альпах в снежной ловушке застряли 10 тысяч туристов

Лыжные курорты Червиния в Италии и Адельбоден в Швейцарии оказались в снежной ловушке из-за сильных снегопадов.

По данным итальянских СМИ, в Червинии застряли около 10 тысяч туристов. Так, в швейцарском Адельбодене на расчистку завалов направили военных. В Червинии не работают подъемники, так как трассы считаются слишком опасными учитывая глубокий снег и риск схождения лавин.

Также, на курортах сообщают о лавинной опасности четвертого уровня из пяти возможных.

Помимо этого, погода поставила под угрозу лыжную гонку в рамках Чемпионата мира, которая на днях должна состояться в Адельбоден. Вместе с тем швейцарские СМИ сообщают, что гонка состоится, поскольку власть работает над восстановлением дороги.