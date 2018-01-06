В «черный список» «Миротворца» попали 7 музыкантов из России

Сайт «Миротворец» добавил в раздел «Чистилище» группу российских музыкантов- бардов.

Всем им приписывается сознательное нарушение государственной границы Украины для проникновения в оккупированной Крым и участие в пропагандистских мероприятиях России.

Они приняли участие в фестивале авторской песни «Встреча с юностью», проходившем в 2016 году в оккупированном Крыму.

Так, в данный список вошли:

1. Анатолий Киреев — автор-исполнитель, работающий в жанрах классической авторской песни, шансона.

2. Евгений Чулков — российский бард, исполнитель песен Владимира Высоцкого.

3. Раиса Нурмухаметова — российский бард.

4. Вячеслав Ковалев — российский бард, композитор.

5. Лариса Брохман — российская актриса озвучивания и дубляжа, певица, солистка бардовского трио «Мультики».

6. Михаил Башаков — российский музыкант, поэт, автор-исполнитель, художник. Лидер и автор песен группы «Башаков бэнд».

7. Татьяна Визбор — журналист, автор песен, теле- и радиоведущая.