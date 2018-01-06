В Краматорске задержали 18-летнего серийного поджигателя

В Краматорске Донецкой области задержали 18-летнего парня по подозрению в серийных поджогах.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что по данным правоохранителей, молодой человек совершил за месяц 27 поджогов. Отмечается, что он поджигал дома и подъезды, а затем наблюдал, как пожарные борются с огнем.

По информации, поджоги молодой человек устраивал с 13:00 до 21:00. Отмечается, что он разводил костер на лестничной площадке, чердаке или подвале. Как преступник позже признался, главной целью для него было наблюдение за пожаром. Если пламя угасало, то он возвращался и повторял попытку поджога.

Так, действуя почти ежедневно, парень в течение месяца совершил 27 поджогов. В результате его «деятельности» чудом никто не пострадал.

Правоохранители возбудили уголовное дело, теперь нарушителю грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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