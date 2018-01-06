В Кривом Роге жестоко избили помощника депутата

Сегодня в городе Кривой Рог был жестоко избит помощник депутата местного горсовета от партии «Укроп» Николая Колесника Борис Бычков.

Пострадавший на своей странице в соцсети опубликовал фото и написал: «Тупо били втроем ногами и тупо по голове. Так били что даже пирсинг с обоих ушей слетели. Не взяли вообще ничего … ни денег … ни телефона … нет ключей от машины ни саму машину так как п*зд*ли рядом с ней… А напоследок мне сказали, что еще встретимся».

При этом пострадавший самостоятельно добрался домой. Полицию и медиков вызывала уже жена Бычкова.

Фото: