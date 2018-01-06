В Москве неизвестные «заминировали» вокзалы и аэропорт

В Москве экстренные службы проверяют анонимный сигнал о минировании площади трех вокзалов и аэропорта «Домодедово».

Источник отметил: «Анонимный злоумышленник сообщил на телефон экстренных службы о том, что на Комсомольской площади и в аэропорту „Домодедово“ якобы заложены самодельные взрывные устройства. На место выехали взрывотехники и специалисты соответствующих служб».

Отмечается, что в связи с поступившей информацией службы авиационной безопасности в аэропорту «Домодедово» усилили контроль на входе в аэропорт и внутри терминала.

Источник добавил: «Приняты усиленные меры безопасности: увеличено число патрулей внутри терминала, жестче проводится контроль на входных группах и при проходе в „стерильную“ зону. Аэропорт решено не эвакуировать».

Кроме того, источник сообщил, что экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва на Ярославском и Ленинградском вокзалах в Москве. Он уточнил: «В правоохранительные органы поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на Ярославском и Ленинградском вокзалах».

Однако, официального подтверждения информации пока нет.