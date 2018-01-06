В прифронтовой Авдеевке задержаны трое боевиков

Сегодня в прифронтовой Авдеевке сотрудники полиции и Нацгвардии провели проверку города для повышения уровня безопасности накануне рождественских праздников.

В пресс-службе Нацполиции сообщают, что в отработке города были задействованы 100 силовиков, проверяли транспорт, документы водителей и пассажиров, а также отрабатывали адреса возможного нахождения разыскиваемых лиц, а также владельцев зарегистрированного оружия.

В ходе проверки были задержаны трое мужчин в возрасте 31–39 лет, подозреваемые в участии в НВФ.

Кроме того, полицейские изъяли два переработанных пистолета, ликвидировали незаконный пункт приема металлолома и обнаружили фальшивого «пенсионера МВД».

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