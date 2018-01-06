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» » В Санкт-Петербурге на улице произошла перестрелка, есть раненые

В Санкт-Петербурге на улице произошла перестрелка, есть раненые


Добавлено: 06 янв 2018 в 21:57, Категория: Украина
В Санкт-Петербурге на улице произошла перестрелка, есть раненые

Российские СМИ сообщили о стрельбе, произошедшей сегодня в Санкт- Петербурге.

Так, на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге произошла перестрелка с участием около десяти человек. По неподтвержденным данным, в результате инцидента один мужчина получил ранения, а у находившегося на месте перестрелки джипа разлетелось стекло.

Кроме того, в Сети также опубликовано видео, на котором видно, как несколько мужчин бегут из питейного заведения в сторону лесопарка между двумя автотрассами, после чего отчетливо слышны выстрелы.

В региональном ГУМВД заявили, что правоохранительные органы проверяют информацию о перестрелке.


Видео:


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Добавлено: 06 янв 2018 в 21:57, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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