Российские СМИ сообщили о стрельбе, произошедшей сегодня в Санкт- Петербурге.

Так, на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге произошла перестрелка с участием около десяти человек. По неподтвержденным данным, в результате инцидента один мужчина получил ранения, а у находившегося на месте перестрелки джипа разлетелось стекло.

Кроме того, в Сети также опубликовано видео, на котором видно, как несколько мужчин бегут из питейного заведения в сторону лесопарка между двумя автотрассами, после чего отчетливо слышны выстрелы.

В региональном ГУМВД заявили, что правоохранительные органы проверяют информацию о перестрелке.

Embedded video for В Санкт-Петербурге на улице произошла перестрелка, есть раненые

Видео: