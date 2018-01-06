В Саудовской Аравии из-за протестов задержали 11 принцев

В Саудовской Аравии королевская гвардия из-за протестов в королевском дворце задержала 11 принцев.

По данным СМИ, протестующие требовали отменить приказ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, согласно которому прекращается оплата счетов принцев за воду и электричество.

Также, принцы хотели получить денежную компенсацию за казнь их двоюродного брата. При этом, королевская гвардия арестовала протестующих, поскольку они отказались покинуть дворец. На данный момент протестующие принцы содержатся под стражей в тюрьме «Эль-Хайр» в ожидании судебного разбирательства.