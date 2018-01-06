В США сильные морозы унесли 19 жизней, на улице замерзли автомобили

Восточное побережье Северной Америки сейчас страдает из-за «циклона-бомбы».

В отдельных районах США и Канады температура может упасть до -29 градусов. Экстремальная погода стала причиной гибели 19 человек в США и двух человек в Канаде.

По прогнозам синоптиков, температура в ближайшие дни продолжит снижаться из-за холодного арктического воздуха, направляющемся в сторону атлантического побережья США.

Кроме того, на юге США в штате Флорида из-за холода игуаны начали замерзать и падать с деревьев, теряя хватку.

СМИ отмечают: «В некоторых частях США и Канады, температура, по прогнозам, упадет ниже —20 °F (-29C), что по ощущениям делает ее более похожей на —90 °F (-67C) в пятницу вечером».

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