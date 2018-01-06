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В Великобритании прокомментировали возможность визовой либерализации с Украиной


Добавлено: 06 янв 2018 в 18:08, Категория: Политика
В Великобритании прокомментировали возможность визовой либерализации с Украиной
Посол Британии на Украине Джудит Гоф заявила, что Лондон не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время. В данный момент Соединенное Королевство ожидает подтверждения того, что выдача виз украинцам отвечает требованиям безопасности.

«Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз на Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан», — цитирует дипломата украинское издание «Новое время».

Напомним, Канада активно работает над тем, чтобы отменить визовый режим с Украиной.


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Добавлено: 06 янв 2018 в 18:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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