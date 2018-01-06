В Великобритании прокомментировали возможность визовой либерализации с Украиной

Посол Британии на Украине Джудит Гоф заявила, что Лондон не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время. В данный момент Соединенное Королевство ожидает подтверждения того, что выдача виз украинцам отвечает требованиям безопасности.«Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз на Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан», — цитирует дипломата украинское издание «Новое время».Напомним, Канада активно работает над тем, чтобы отменить визовый режим с Украиной.