В Вифлееме неизвестные забросали камнями и бутылками автомобиль патриарха Иерусалимского Феофила III.

Сообщается, что инцидент произошел во время движения кортежа патриарха к месту проведения службы в базилике Рождества Христова в Вифлееме.

Полицейские помогли патриарху Иерусалимскому Феофилу III прибыть на площадь перед базиликой, после чего его провели внутрь.

Сообщается, что нападавшие разбили стекла в трех автомобилях кортежа. В то же время данных о возможных пострадавших не поступало.

Embedded video for В Вифлееме забросали камнями на кортеж патриарха Иерусалимского

Embedded video for В Вифлееме забросали камнями на кортеж патриарха Иерусалимского

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