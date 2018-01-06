В зоне АТО боевик подорвал себя гранатой

По данным украинской разведки, в соединениях и частях 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ продолжается снижение уровня морально-психологического состояния и воинской дисциплины среди личного состава. Кроме того, растет число случаев самовольного оставления места службы и дезертирство.

В ГУР МОУ пишут: «В частности, на этой неделе в одном из передовых подразделений т.н. 1-го АК самовольно оставили боевые позиции большинство боевиков. Русское командование вынуждено в авральном порядке провести внеочередную ротацию всех военнослужащих этого подразделения.

4 января с.г. военнослужащий одной из частей так называемого 1-го АК противника демонстративно подорвал себя ручной гранатой.

К самоубийству он удался после того, как командование раз отказало ему в досрочном освобождении из т.н. службы. Командование части пытается скрыть причину инцидента, выдавая этот случай за неосторожного обращения с оружием. При этом, боевика были освобождены предыдущим числом».