В зоне АТО появилась новейшая военная спецаппаратура РФ

В районе оккупированного Дебальцево Донецкой области была зафиксирована новейшая российская мобильная станция спутниковой связи типа «Аурига», предназначенная для организации защищенной связи.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук отмечает, мобильная станция «Аурига», как указано в ее технических характеристиках, способна работать автономно, разворачивается одним человеком за время около 10 минут с выходом по закрытым каналам видеосвязи при различной метеообстановке и в условиях высокогорья.